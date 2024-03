Barclays Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Barclays schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einer Differenz von 0,31 Prozentpunkten (5,48 % gegenüber 5,79 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Barclays-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 149,77 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 170,92 GBP weicht somit um +14,12 Prozent ab, was charttechnisch eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (152,07 GBP) liegt der letzte Schlusskurs um +12,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Barclays-Aktie ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4 liegt. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Barclays zahlt die Börse 4,04 Euro. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 51 Prozent, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Performance von -21 Prozent für Barclays in den letzten 12 Monaten. Dies steht im Kontrast zu einem Durchschnittsanstieg von 1,49 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, was einer Underperformance von -22,49 Prozent für Barclays bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,8 Prozent im letzten Jahr, und Barclays verzeichnete eine Unterperformance von 15,21 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.