Barclays Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Aktie von Barclays weist eine Dividendenrendite von 5,82 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dies zeigt sich auch in einer statistischen Auswertung, die einen Überhang von Verkaufssignalen ergab. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Analysten haben die Aktie von Barclays in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6-mal mit "Gut", 0-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" eingestuft. Für die langfristige Einstufung bedeutet dies eine insgesamt positive Bewertung. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 250 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 61,48 Prozent mit sich bringt. Die Bewertung der Analysten für die Aktie von Barclays fällt somit insgesamt positiv aus.

In den letzten Wochen waren vermehrt positive Kommentare über Barclays in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher den grünen Bereich an, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein positives Rating.