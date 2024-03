Barclays Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Der Aktienkurs von Barclays verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -0,11 Prozent fielen, bedeutet dies eine Underperformance von -20,89 Prozent für Barclays. Der "Finanzen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -6,74 Prozent, wobei Barclays 14,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität von Barclays die übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Barclays führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 7,79 Punkten, was darauf hinweist, dass die Barclays-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 32,1, was darauf hindeutet, dass Barclays weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Barclays eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Analysten bewerten die Barclays-Aktie aktuell positiv mit 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 238,75 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 41,36 Prozent vom letzten Schlusskurs (168,9 GBP) bedeutet, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Barclays eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.