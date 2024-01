Barclays Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Barclays hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor 3,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 9,95 Prozent, und Barclays liegt aktuell 17,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings haben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Barclays beträgt 5,82 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Barclays-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Barclays.