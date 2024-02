Barclays Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Barclays: Aktie unterbewertet, langfristige Stimmung "Schlecht"

Der Finanzdienstleister Barclays wird derzeit im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 4,04, was einem Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 8,22 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Stimmungsbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild mit dem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Barclays bei 5,48%, was zwar unter dem Branchendurchschnitt liegt, aber dennoch nur leicht niedriger ausfällt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die Aktienperformance von Barclays in den letzten 12 Monaten zeigt eine Underperformance von -21% im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung ähnlicher Aktien in der "Handelsbanken"-Branche um 1,27%. Diese Unterperformance von -22,27% im Branchenvergleich und 15,31% unter dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.