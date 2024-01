Barclays Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank Plc.":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Barclays eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Handelssignal, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Barclays daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung von Verkaufssignalen führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt erhält Barclays von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Barclays als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 3,81 insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 8,62 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Barclays beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,82 Prozent und liegt mit 3,28 Prozent über dem Mittelwert (2,54) für diese Aktie. Barclays bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Barclays heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 15,71 Punkten, was darauf hinweist, dass Barclays überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Barclays hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Barclays-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.