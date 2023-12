Barclays Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

Die Barclays-Aktie wird derzeit auf der Basis einer technischen Analyse bewertet. Der aktuelle Kurs von 151,78 GBP liegt um +7,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich jedoch eine Distanz von +1,58 Prozent zum GD200, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung deuten auf ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage hin. Die Anzahl der Beiträge zeigte jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was ein "Gut"-Rating ergibt. Somit wird der Aktie von Barclays bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Barclays-Aktie derzeit überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf der Basis des RSI25 ergibt sich hingegen eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Barclays in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Die Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 2 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.