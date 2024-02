Barclays Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank Plc.":

Barclays erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen. Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 3,81 ist Barclays deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 8,6 und daher unterbewertet. Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Barclays gut ab, da die aktuelle Dividendenrendite mit 5,82 Prozent über dem Branchenmittel von 2,54 Prozent liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Barclays liegt bei 41,17 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und weist Barclays ebenfalls als neutral aus.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 149,74 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs von 150,72 GBP liegt. Ähnlich verhält es sich beim 50-Tage-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält Barclays gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, wobei die Aktie sowohl positive als auch neutrale Einschätzungen erhält.