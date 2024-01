Barclays Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank Plc.":

Die Aktie von Barclays wird von verschiedenen Analysekriterien bewertet. Die fundamentale Analyse betrachtet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und bewertet die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 3,81 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken". Daraus ergibt sich die Einstufung als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) ergibt gemischte Signale. Der RSI liegt bei 80,22, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 42,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich überwiegend negativ, wobei statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben haben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird die Aktie von Barclays mit einem Kurs von 145,54 GBP betrachtet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt sie +1,1 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -3 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.