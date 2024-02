Barclays Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Die technische Analyse der Barclays-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 149,32 GBP verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 140,48 GBP liegt und somit einen Abstand von -5,92 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 146,87 GBP, was einer Differenz von -4,35 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die Barclays-Aktie zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Es gab in den letzten Tagen jedoch kein starkes Engagement in Bezug auf positive oder negative Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Barclays weisen auf eine mittlere Aktivität und Stimmungsstabilität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Analysten bewerten die Barclays-Aktie langfristig als "Gut", da von 18 Analysten 6 eine positive Einschätzung abgaben und keine neutrale oder negative Bewertung vorliegt. Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 3 positiven Einschätzungen und keiner neutralen oder negativen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 250 GBP, was einer Erwartung von 77,96 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.