Barclays Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI der Barclays liegt bei 26,45, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was als Indikator für eine neutrale Situation angesehen wird und ebenfalls eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Barclays aktuell auf 149,18 GBP, während der aktuelle Aktienkurs 149 GBP beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 147,19 GBP, was einer Distanz von +1,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Barclays in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21 Prozent, was einer Underperformance von -20,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Barclays um 14,24 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barclays einen Wert von 4 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,88 eine Unterbewertung um etwa 49 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Barclays eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.