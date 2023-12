Barclays Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Barclays wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass Barclays weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 36,1, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinausläuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 6 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Barclays vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" von institutioneller Seite führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates und basierend auf dem aktuellen Kurs von 146,64 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 70,49 Prozent und ein mittleres Kursziel von 250 GBP, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Barclays eine Dividendenrendite von 5,82 % aus, was 0,52 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 5,3 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 3,81 und liegt 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Barclays auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.