Barclays Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barclays liegt derzeit bei 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken von 8,22 deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt Barclays einen RSI von 68,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine positive Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Barclays nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass Barclays fundamentale und technische Indikatoren aufweist, die auf eine neutrale bis positive Bewertung hindeuten.