Barclays Aktie: Es gibt was neues!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Barclays, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.09.2022, 14:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 172.24 GBP.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Barclays als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 4 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 244 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 41,66 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 172,24 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Barclays hat mit einer Dividendenrendite von 3,7 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.92%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -1,21. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Barclays-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Barclays mit einem Wert von 5,65 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 24,78 , womit sich ein Abstand von 77 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

Sollten Barclays Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Barclays jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Barclays-Analyse.

Barclays: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...