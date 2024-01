Barclays Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt sechs positive Bewertungen, keine neutralen und keine negativen Bewertungen für die Aktie von Barclays abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Barclays. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 250 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 60,69 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 155,58 GBP. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie von Barclays als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb dies als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Barclays-Aktie führt.

Gemäß fundamentalen Analysen wird die Aktie von Barclays als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,81 insgesamt 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,47 im Segment "Handelsbanken". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat Barclays in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,52 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 15,76 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -23,28 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,64 Prozent im letzten Jahr, und Barclays lag um 4,88 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie von Barclays in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.