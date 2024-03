Barclays Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

In den letzten Wochen konnte bei Barclays keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält Barclays in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bezogen auf den Aktienkurs ergibt sich ein eher schlechtes Bild, da die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21 Prozent erzielt hat, was 14,07 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -0,32 Prozent, und Barclays liegt aktuell 20,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Barclays jedoch eine positive Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite mit 5,48 Prozent über dem Mittelwert (2,65) für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten.

Auch aus fundamentaler Sicht wird Barclays positiv bewertet, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 4,04 liegt und somit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.