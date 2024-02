Barclays-Aktie +7,1%: Das spricht jetzt fürs Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Die Aktie von Barclays (WKN: 850403) schießt am Dienstag deutlich nach oben und steht kurz vor einem Durchbruch der Marke von 8 US$. Was treibt die Bankaktie plötzlich an, nachdem die Aussichten für die Papiere zuletzt eher negativ gewesen waren?