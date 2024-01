Barbara Sold übernimmt neu geschaffenen Bereich Client Success & Data Consultancy bei der AGF Videoforschung

Frankfurt am Main (ots) -Barbara Sold verstärkt ab sofort die AGF Videoforschung als Senior Consultant im neu geschaffenen Bereich Client Success & Data Consultancy, der sich maßgeblich auf die Beratung von Neu- und Bestandskunden im Umgang mit AGF-Daten und den Analysemöglichkeiten fokussiert.Barbara Sold verfügt über langjährige Erfahrung im Forschungsbereich, zuletzt hatte sie bei GGmedia Forschung & Beratung als Senior Research Manager unter anderem die Gesamtverantwortung für Analysen auf Basis des AGF-Panels und hat Sender und Produktionsfirmen im Hinblick auf Forschungsfragen beraten. Nach ihrem Studium der Pädagogik an der Universität Koblenz-Landau startete sie 1994 bei der MGM Media Gruppe München (heute SevenOne Media) als Media Analyst. Nach Stationen als Research Manager stieg sie 2000 zum Senior Research Manager auf - zunächst bei SevenOne Media, nach der Integration des Forschungsbereichs in die Holding 2011 bei der ProSiebenSat.1 Media AG. Dort verantwortete sie bis 2013 unter anderem die Zuschauerforschung der Sendergruppe im Bereich Fiction und die Entwicklung konzernweiter Reportingtools.Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung: "Für die AGF ist Kundennähe entscheidend, unsere Themen werden immer komplexer, unser Messauftrag wird umfangreicher, mit Barbara Sold haben unsere Lizenznehmer und Datenbezieher eine exzellente Ansprechpartnerin, die sie aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung bestens beraten kann. Gleichzeitig wird sie mit unseren Experten neue Analyseformen und -aggregate entwickeln, immer nah an den Bedürfnissen des Markts. Nachdem wir seit Jahren zusammenarbeiten, freue ich mich auch ganz persönlich, Barbara Sold zum Team zählen zu können, ihre Expertise wird uns in der Kundenansprache einen großen Schritt nach vorn bringen."Barbara Sold: "Nachdem ich sowohl auf Sender- und Vermarkter- als auch auf Dienstleisterseite intensiv mit den AGF-Zahlen gearbeitet habe, freue ich mich darauf, noch tiefer eintauchen zu können und nun auch die Auftraggeberseite der Bewegtbildmessung unterstützen zu dürfen."Pressekontakt:Cordelia WagnerLeiterin Unternehmenskommunikation | AGF Videoforschung GmbHT +49 69 95 52 60 55 | cordelia.wagner@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell