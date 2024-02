Die Baraboo Bancorporation-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Baraboo-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,34 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 139,01 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Baraboo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 2,95 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,55 USD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, wo überwiegend positive Kommentare zu Baraboo zu finden sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Baraboo-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Baraboo-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.