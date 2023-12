Baraboo Bancorporation Aktie: Ist das noch normal?

Die Aktie von Baraboo wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 4,08 Prozent gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -134,43 Prozent im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien wurde Baraboo in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei Baraboo wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Baraboo-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 48 und in den letzten 25 Handelstagen 50,63. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse der Dividende, Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating für die Baraboo-Aktie.