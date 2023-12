Bar Pacific Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Bar Pacific nicht wesentlich verändert. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Bar Pacific in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

Vergleicht man die Aktienkursperformance mit dem Branchendurchschnitt für "Zyklische Konsumgüter", so liegt Bar Pacific mit einer Rendite von -36,26 Prozent um mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,66 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Bar Pacific mit 37,92 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bar Pacific-Aktie beträgt 66 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 78,57, was darauf hindeutet, dass Bar Pacific überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält Bar Pacific in Bezug auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bar Pacific liegt bei 5,16, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 31 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.