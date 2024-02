Bar Pacific Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aktie von Bar Pacific weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,51 % für "Hotels Restaurants und Freizeit". Diese Differenz von 6,51 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Das Stimmungsbild bei Bar Pacific hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder eine tendenziell positive noch eine tendenziell negative Stimmung wurde in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt sich keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Diskussionen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Bar Pacific daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bar Pacific liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 61,29 darauf hin, dass die Aktie auf diesem Niveau als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Bar Pacific mit einem Wert von 4,09 bewertet, was 87 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (30,45). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.