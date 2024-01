Bar Pacific Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bar Pacific mit 4 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 4,36 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Hotels, Restaurants und Freizeit", der derzeit bei 32 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge.

Die Dividendenrendite für Bar Pacific beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit mit 3,1 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bar Pacific-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der aktuelle 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,06 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,049 HKD liegt, was einer Abweichung von -18,33 Prozent entspricht. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,07 HKD, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht.

Zusammenfassend kann Bar Pacific auf Basis des KGV als "Gut" bewertet werden, während die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen eingestuft wird. In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält das Unternehmen jedoch eine "Schlecht"-Bewertung und auch die trendfolgenden Indikatoren weisen auf eine negative Entwicklung hin.