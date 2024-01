Bar Harbor Bankshares Aktie: Das gab es noch nie!

Die Bar Harbor Bankshares Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche eine Underperformance von -3,05 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite von Bar Harbor Bankshares um 12,32 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren Unterperformance und einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der aktuelle Kurs der Bar Harbor Bankshares von 29,48 USD liegt mit +15,88 Prozent über dem GD200 (25,44 USD), was ein "Gut"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der einen Kurs von 26,89 USD aufweist, zeigt sich mit einem Abstand von +9,63 Prozent ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs. Auf Basis dieser Bewertung wird der Kurs der Bar Harbor Bankshares-Aktie als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Handelsbanken-Branche unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei einer Dividende von 4,3 % schneidet Bar Harbor Bankshares im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,82 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Ausschüttung führt.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die Bar Harbor Bankshares Aktie, mit positiven Signalen in der technischen und fundamentalen Analyse, jedoch einer Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich sowie bei der Dividende.