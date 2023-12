Bar Harbor Bankshares Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Bar Harbor Bankshares-Aktie wird auf der Grundlage einer technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage, der derzeit bei 25,35 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 29 USD liegt somit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +14,4 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,56 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +13,46 Prozent, was zu einer weiteren Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bar Harbor Bankshares derzeit bei 4,3 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Vergleich mit der "Handelsbanken"-Branche zeigt eine Differenz von -133,85 Prozent, was zu einer Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Bar Harbor Bankshares hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,34 Prozent erzielt, was 13,18 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Im Branchenvergleich mit "Handelsbanken" beträgt die mittlere jährliche Rendite -4,45 Prozent, wobei Bar Harbor Bankshares aktuell 3,89 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich Bar Harbor Bankshares derzeit unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8 liegt, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.