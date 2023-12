Bar Harbor Bankshares Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bar Harbor Bankshares liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,97 für Handelsbanken einer Unterbewertung um etwa 41 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält Bar Harbor Bankshares daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung war in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Bar Harbor Bankshares. Es gab vier Tage lang hauptsächlich positive Diskussionen und keine negativen. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bar Harbor Bankshares derzeit bei 25,35 USD verläuft und der Aktienkurs selbst bei 29,79 USD liegt, was einem Abstand von +17,51 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 25,78 USD, was einem Abstand von +15,55 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse gegeben.

Die Aktie von Bar Harbor Bankshares erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,17 Prozent, was 7,09 Prozent unter dem Durchschnitt für Finanzaktien liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich Handelsbanken beträgt -3,02 Prozent, wobei Bar Harbor Bankshares aktuell 1,85 Prozent darüber liegt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Bar Harbor Bankshares-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Bar Harbor Bankshares jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bar Harbor Bankshares-Analyse.

Bar Harbor Bankshares: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...