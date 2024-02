Bar Harbor Bankshares Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse für Aktien beinhaltet die Betrachtung des Verhältnisses von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen, das im Relative Strength-Index aufgezeichnet wird. Aktuell weist Bar Harbor Bankshares einen RSI-Wert von 42,89 auf, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" beurteilt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bar Harbor Bankshares 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet gilt. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Betrachtung der Rendite im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor ergibt sich, dass Bar Harbor Bankshares eine Rendite von -6,93 Prozent erzielt hat, was 10,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,02 Prozent, wobei Bar Harbor Bankshares aktuell 4,91 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bar Harbor Bankshares auf 25,66 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 25,39 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 27,62 USD, wodurch die Aktie einen Abstand von -8,07 Prozent aufweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".