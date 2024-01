Bar Harbor Bankshares Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Box":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Bar Harbor Bankshares-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 81 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Bar Harbor Bankshares-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,6 als unterbewertet gilt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite der Bar Harbor Bankshares beträgt 3,93 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,56 liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bar Harbor Bankshares-Aktie von 27,52 USD mit +7,92 Prozent Entfernung vom GD200 (25,5 USD) ein "Gut"-Signal liefert. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 27,47 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Bar Harbor Bankshares-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.