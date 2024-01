Baozun Inc Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun":

Die Baozun-Aktie wird derzeit von verschiedenen technischen Indikatoren bewertet, um ihre aktuelle Leistung zu analysieren. Der gleitende Durchschnitt, der den längerfristigen Trend darstellt, zeigt einen aktuellen Wert von 10,04 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 6,44 HKD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -35,86 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 7,4 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Baozun-Aktie auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine positive Stimmung wider, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und die Diskussionen sich auf die positiven Aspekte von Baozun konzentrierten. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 93,9, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" bewertet.