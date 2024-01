Baozun Inc Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun":

Die Baozun-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,91 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 5,86 HKD weicht davon um -40,87 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 7,32 HKD ist höher als der letzte Schlusskurs um -19,95 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Baozun-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine erhöhte Diskussionsintensität in Bezug auf Baozun beobachtet. Dies deutet auf eine positive Stimmung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Baozun in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Baozun als überkauft betrachtet werden, da der RSI bei 100 liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 64 eine neutrale Situation an, die eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Baozun diskutiert, allerdings dominieren in den letzten ein, zwei Tagen eher negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Baozun basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.