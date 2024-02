Baozun Inc Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Baozun. Es gab überwiegend positive Tage, aber auch einige negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baozun derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,03 HKD, während der Kurs der Aktie bei 5,89 HKD liegt, was einer Abweichung von -34,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -8,26 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in beiden Kategorien ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index ordnet die Baozun-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 44,26 und einem RSI25-Wert von 55,08, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.