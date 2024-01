Baozun Inc Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Baozun-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (59,73) zeigt sich jedoch, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Baozun.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für Baozun führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Baozun eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Baozun von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Baozun-Aktie mit einem Kurs von 6,17 HKD inzwischen -16,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -38,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.