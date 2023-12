Baozun Inc Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Baozun gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage in Bezug auf Baozun festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Gut" bewertet wird. Jedoch wurde auch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der aktuell bei 44,32 liegt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Baozun-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegen bei 10,78 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 7,17 HKD liegt, entspricht dies einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,56 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse für die Baozun-Aktie.