Baozun Aktie: Das wird teuer!

Die Baozun Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 6,17 HKD verzeichnet, der um 16,4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 38,3 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baozun-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI (59,73) ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Baozun.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Baozun eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Baozun-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.