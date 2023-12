Baozun Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Unternehmen Baozun wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt wurde das Unternehmen in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren derzeit eine überwiegend negative Anlegerstimmung in den letzten beiden Wochen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Schlusskurs der Baozun-Aktie der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen auf ähnlicher Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Der RSI-Wert von 62,93 für 7 Tage führt zu einer "Neutral"-Einstufung, während der RSI-Wert von 62 für 25 Tage ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.