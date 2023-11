Baozun Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Gemäß der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Baozun-Aktie bei 7,08 HKD und weist eine Distanz von -43,5 Prozent zum GD200 (12,53 HKD) auf. Dies wird als "schlechtes" Signal betrachtet. Der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage repräsentiert, liegt bei 8,87 HKD. Da der Abstand zum GD50 -20,18 Prozent beträgt, wird auch hier ein "schlechtes" Signal erkannt. Insgesamt wird der Kurs der Baozun-Aktie daher als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Baozun-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Analyse bewertet unsere Redaktion das Unternehmen als "gut". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Baozun-Aktie als "gut" einzustufen ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Aktien könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Aktien eher Kursgewinne verzeichnen können. Bezogen auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis wird bei Baozun Folgendes festgestellt: Der RSI7 liegt bei 84,96 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält das Unternehmen eine "schlechte" Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 schwankt weniger stark und zeigt weder Über- noch Überverkauf an, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt wird die Baozun-Aktie im Bereich des RSI daher als "schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Intensität der Diskussionen und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Bewertungen von Aktien führen. Bei Baozun wurde langfristig eine hohe Aktivität der Diskussionen gemessen, was zu einer "guten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild für Baozun daher als "gut" bewertet.