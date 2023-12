Baozun Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse von Baozun zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,45 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 7,21 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 7,52 HKD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Baozun daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung zu Baozun auf sozialen Plattformen wird als neutral bewertet, obwohl in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Baozun liegt sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse sowie die Analyse der Stimmung und des RSI weisen daher auf eine neutrale bis leicht positive Bewertung für die Baozun-Aktie hin.