Baoye Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Baoye-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine Einschätzung über die aktuelle Situation des Unternehmens zu geben.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Baoye im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen eine niedrigere Ausschüttung hat. Der Unterschied beträgt 6,32 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Baoye liegt bei 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baoye im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauwesen-Branche niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Baoye derzeit als "Gut" bewertet wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,99 HKD, während der Kurs der Aktie bei 4,63 HKD liegt, was einer Abweichung von +16,04 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 4,16 HKD, was einer Abweichung von +11,3 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich für die Baoye-Aktie ein gemischtes Bild, wobei sie in einigen Bereichen "Schlecht" und in anderen Bereichen "Gut" eingestuft wird. Anleger sollten diese verschiedenen Bewertungen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.