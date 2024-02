Baoye Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten 12 Monaten konnte Baoye eine Performance von 5,04 Prozent erzielen, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +14,59 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Baoye mit einer Rendite liegen, die 13,17 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Baoye ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und das Buzz-Sentiment für Baoye haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Baoye liegt bei 44,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 64,57, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Baoye mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,73 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 45,81, was einer Unterbewertung von 96 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird Baoye als "Gut"-Empfehlung eingestuft.