Baoye Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Baoye liegt bei 35,48, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 41,25 eine neutrale Einstufung. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

Im Branchenvergleich schneidet Baoye gut ab. Während ähnliche Aktien im Bauwesen-Durchschnitt um -1,34 Prozent gefallen sind, konnte Baoye eine Outperformance von +6,47 Prozent erzielen. Auch im Industrie-Sektor liegt die Performance von Baoye mit 6,53 Prozent über dem Durchschnitt von -1,41 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Baoye wird durch weiche Faktoren wie Kommentare in sozialen Medien eingeschätzt. Hier wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 3,94 HKD, während der Aktienkurs bei 4,18 HKD liegt, was einem Abstand von +6,09 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,99 HKD, was einer Differenz von +4,76 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.