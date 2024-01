Baoye Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Baoye im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor zeigt eine Rendite, die um mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Bauwesen"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -5,56 Prozent, während Baoye mit 20,07 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Baoye jedoch 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Baoye-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Baoye zeigen keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.