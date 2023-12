Baoxiniao Aktie: Das war abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baoxiniao liegt mit einem Wert von 15,92 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 0 zeigt sich ein genauer Abstand von 0 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Baoxiniao beträgt 65,52 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktie von Baoxiniao zeigt eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Baoxiniao ist ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Baoxiniao eine positive Differenz von +4,61 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividende durch die Analysten.