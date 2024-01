Baoxiniao Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Baoxiniao-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 5,86 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,68 CNH weicht um -3,07 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,84 CNH) weist mit einem Abweichung von -2,74 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (5,68 CNH) auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Baoxiniao-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baoxiniao bei 12, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Baoxiniao daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Baoxiniao in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare deutet auf eine neutrale Themenansprache in Bezug auf den Wert hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Baoxiniao mit einer Rendite von 40,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 34 Prozent überdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche (4,49 Prozent) liegt Baoxiniao mit 36,33 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.