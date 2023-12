Baoxiniao Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Baoxiniao-Aktie hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion. Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Baoxiniao-Aktie, da sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (33,33) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (55,15) darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Baoxiniao mit einem Wert von 12 im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie aus fundamentaler Sicht. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Baoxiniao-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,82 Prozent erzielt, was 34,43 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 4,59 Prozent, und Baoxiniao liegt aktuell 36,23 Prozent über diesem Wert. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Überperformance mit einem "Gut" bewertet.

