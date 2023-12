Baoxiniao Aktie: Gut oder schlecht?

Anleger-Sentiment und technische Analyse zeigen positive Signale für Baoxiniao

Das Anleger-Sentiment für Baoxiniao, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baoxiniao-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,84 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (5,76 CNH) weicht nur um -1,37 Prozent davon ab. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 6,05 CNH und einer Abweichung von -4,79 Prozent. Auch hier wird die Baoxiniao-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baoxiniao bei 15,92 und somit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich eine sehr positive Entwicklung für Baoxiniao. Mit einer Rendite von 91,72 Prozent liegt die Aktie deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter"), die bei 6,69 Prozent liegt. Auch hier erhält Baoxiniao ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigen das Anleger-Sentiment und die technische Analyse positive Signale für Baoxiniao, während die fundamentale Bewertung neutral ausfällt. Der Branchenvergleich der Aktienkurse unterstreicht die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.