Baoxiniao Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie von Baoxiniao wird derzeit neutral bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,41 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik schneidet im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" schlecht ab, da Baoxiniao niedrigere Dividenden ausschüttet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Baoxiniao-Aktie als neutral bewertet. Der Kurs von 6 CNH liegt mit +1,87 Prozent Entfernung vom GD200 (5,89 CNH) und +3,45 Prozent Abstand zum GD50 bei einem neutralen Signal.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Anleger zeigten sich in den vergangenen Tagen größtenteils positiv gestimmt und diskutierten verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Baoxiniao.