Baoxiniao Aktie: Alles unter Kontrolle?

In den letzten Wochen gab es bei Baoxiniao keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen Trends hin zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Baoxiniao daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Betrachtet man den Aktienkurs im Vergleich zur Branche "Zyklische Konsumgüter", so hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,82 Prozent erzielt, was 34,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,47 Prozent, wobei Baoxiniao aktuell 36,34 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Baoxiniao derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baoxiniao-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,87 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,82 CNH liegt (Unterschied -0,85 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Baoxiniao-Aktie aufgrund der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.