Baotailong New Materials Aktie: Das war abzusehen!

Das Unternehmen Baotailong New Materials wird in Bezug auf verschiedene Kriterien analysiert. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie bei einem Wert von 366, was im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die Dividendenrendite weist Baotailong New Materials derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 %. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Baotailong New Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,65 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt -2,19 Prozent abweichend davon, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Baotailong New Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,14 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,14 Prozent im Branchenvergleich. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.