Baotailong New Materials Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Baotailong New Materials-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,64 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3,43 CNH, was einem Unterschied von -5,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,72 CNH weist einen Abwärtstrend auf, da der letzte Schlusskurs um 7,8 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Daher wird die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Baotailong New Materials für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Baotailong New Materials eine negative Differenz von -1,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Baotailong New Materials 363. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ist das KGV jedoch nicht besonders über- oder unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Baotailong New Materials zeigen in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen. Auch wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Aspekte des Unternehmens angesprochen. Dennoch ergibt die Auswertung von Handelssignalen ein überwiegend negatives Bild, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Baotailong New Materials bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.