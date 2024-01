Baotailong New Materials Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Baotailong New Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,19 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Materialien liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche kann das Unternehmen eine mittlere Rendite von -7,38 Prozent deutlich übertreffen.

Die Dividendenrendite von Baotailong New Materials beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Baotailong New Materials von privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer gemischten "Schlecht"-Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht erhält die Baotailong New Materials-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Baotailong New Materials im vergangenen Jahr gemischte Signale, wobei der Aktienkurs und die Anleger-Stimmung als positiv, die Dividendenrendite jedoch als negativ zu bewerten sind.